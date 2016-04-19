Duygu Asena'sız 10 yıl; kadının adı hâlâ yok!

Yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena'nın aramızdan ayrılışının üzerinden 10 yıl geçti.

Asena, bir süre beyin tümörü nedeniyle tedavi gördükten sonra 30 Temmuz 2006'da yaşamını yitirdi.

Türkiye kadın hareketinin öncülerinden olan yazar, 90'lı yıllarda kadın-erkek eşitliği meselesini gündeme getiriyordu. Asena, o yıllarda günlük gazetelerde kadın cinayetlerine karşı isyanının dışında temsiliyet yetersizliğinden, kürtaj hakkına, kadının cinselliğine değiniyordu.



Duygu Asena kimdir?



19 Nisan 1946'da doğan yazar, orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü.

İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi’nde çalıştı.

İlk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Yazın yaşamı boyunca, çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. 1992-1997 yılları arasında TRT-2'de "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu.

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı "Kadının Adı Yok" ile etki yarattı. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verilen kitap, yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

BBC'nin Duygu Asena için hazırladığı video şöyle: