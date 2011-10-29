-Düve sayesinde milletvekili oldum YALOVA (A.A) - 29.10.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Yalova'nın Kılıç köyünde gerçekleştirilen düve dağıtım töreninde, "Dedemin sığırı vardı ve adı da Serap'tı. Sütçü gelir kapıdan sütünü alırdı, ay başında da parasını getirirdi. Yemini babam öderdi ama parasını almazdı. Parasını annem alırdı. Annem de bu süt paralarıyla altın alırdı. Ben, işte o altınlar ve düve sayesinde okudum ve milletvekili oldum'' dedi. Kılıç köyünde düzenlenen törende Kılıç Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığınca yürütülen projeyle 30 aileye toplam 180 baş damızlık düve verildi. Proje kapsamında ayrıca 5 ton kapasiteli süt toplama ve soğutma ünitesi, 1 adet jeneratör, 1 adet silaj makinesi, 1 adet yem ezme makinesi ve 30 adet süt sağım makinesi de teslim edildi. Açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan, ''Düvelerimiz TİGEM tarafından Amerika’dan getirildi. Bu proje 1 milyon 629 bin liraya mal oldu ancak bu proje ile 9,5 milyon liralık bir katma değer sağlanmasını bekliyoruz'' dedi. Yalova Valisi Esengül Civelek ise projenin hayvancılığın geliştirilmesine katkısı olacağını ifade ederek şöyle konuştu: ''Proje, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına imkan sağlayacak. Hayvancılık alanında yaşanan darboğazın aşılmasında etkili olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kadın girişimcilerimizi desteklemek amacıyla tarımsal projelerde kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapması sevindirici bir gelişmedir. Projede kadın ortaklarımızın olması takdire layık bir olaydır.'' Programa gecikmeli katılan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise konuşmasında, ailesinin sattığı süt paralarıyla eğitimini tamamladığını ifade etti. İnce, şöyle konuştu: ''Beni bu olay yıllar öncesine götürdü. 10 yaşındaydım. Evde sığırlarımız vardı. Dedemin sığırı vardı ve adı da Serap'tı. Sütçü gelir kapıdan sütünü alırdı, ay başında da parasını getirirdi. Yemini babam öderdi ama parasını almazdı. Parasını annem alırdı. Annem de bu süt paralarıyla altın alırdı. Ben, işte o altınlar ve düve sayesinde okudum ve milletvekili oldum.'' AK Parti Milletvekili Temel Coşkun ise Atatürk’ün ''Köylü milletin efendisidir'' sözünü hatırlatarak ''İktidarımız da bu konuda elinden geleni yapıyor. Bu projenin gerçekleşmesi de bunun bir göstergesidir'' dedi. Kooperatifin hizmet binası açılışının da gerçekleştirildiği etkinlikte Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan 26 kursiyere belgeleri verildi. Açılışın ardından protokol üyeleri getirilen sığırların bulunduğu örnek bir işletmeyi ziyaret etti. Bu sırada protokolün yanına proje kapsamında getirilen sığırların buzağısı getirildi. Civelek, İnce ve Coşkun, buzağı ile poz verdi. Öte yandan törende köyün kadın muhtarı Nedime Er, Türkiye'nin ikinci kadın valisi olan Esengül Civelek'e şal hediye etti.