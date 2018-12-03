Duvarlarında çatlaklar oluşan okul boşaltıldı, bina yıkılacak

Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, bir süre önce duvarlarında derin çatlaklar oluşan Karşıyaka Ortaokulu, tahliye edildi. Çorum Valiliği\'nce binanın yıkımı için karar alındığı belirtildi.

Bahçelievler Mahallesi\'ndeki 350 öğrencinin eğitim gördüğü Karşıyaka Ortaokulu\'nun duvarlarında, bir süre önce çatlaklar oluşmaya başladı. Okulda uzmanlar tarafından teknik inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, binanın, eğitim- öğretime elverişsiz ve riskli olduğu belirlendi. Rapor üzerine 3 katlı ve 17 derslikli bina, tahliye edilirken, okulda eğitim- öğretime son verildi. Çorum Valiliği\'nce bina için yıkım kararı alındığı açıklanırken, öğrencilerin, Şehit Onur Bakbak İlkokulu\'nda eğitim- öğretime devam edeceği duyuruldu.

Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile okula gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, daha sonra velilerle görüştü.

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