Duvarlarında çatlaklar oluşan 18 daireli yeni bina mühürlendi

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde yaklaşık bir ay önce yapımı tamamlanan 18 daireden oluşan binada zemindeki çökmelere bağlı olarak duvarlarında çatlaklar oluştu. Yapılan incelemenin ardından bina mühürlendi.

Bayraktepe Mahallesi Muzaffer Sofuoğlu Sokak\'ta bulunan 54 konutluk sitenin 18 dairelik bloğunun zemin katında dün akşam çökme olunca binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Binadakiler büyük korku yaşayarak evlerini boşalttı. Bir süre önce taşındıkları evlerinde oluşan çatlakları gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından doğalgaz ve enerji hatlarının kesilmesinin ardından 18 dairelik blok mühürlendi.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan bina sakinleri ile görüşerek, \"Devletimiz güçlüdür. Konut içerisindeki çökmeler hakkında gerek Sakarya Valiliği, gerekse Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili olarak haberdar edildi. Yetkili kişiler tarafından geniş bir inceleme yapılacak ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Konutta oturan vatandaşlarımızın can emniyetleri için boşaltılmasının doğru olacağı düşüncesi ile konuta kimsenin girmemesi adına görevlilerimiz gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu blokta kalan vatandaşlarımızın gidecek yerleri olamayanları öğretmenevi ya da otelde konaklamalarını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak\" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Baş ise bina sakinlerine konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı\'na bilgi verdiklerini belirtti.

Apartmanda oturan genç bir kız ise yetkililere, \"Deprem olmadan bu bina bu hale geliyorsa deprem olduğunda ne hale gelecek ben bu sorunun cevabını arıyorum. Ben evin içerisindeyken meydana gelen olayın akabinde kardeşimi kucağıma aldım. Yüzümü döndüğümde amcam duvar üstümüze yıkılmasın diye duvarı tutuyordu. Bu evde nasıl kalınabilir, gelsinler bana bunu izah etsinler. Ben bunu merak ediyorum?\" diye konuştu.



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