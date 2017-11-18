Duvarları çatlayan, tavanı çöken evi için HES'i protesto etti

Osman ŞİŞKO/ARHAVİ(Rize), (DHA)- ARTVİN\'in Arhavi İlçe merkezinde olması nedeniyle kamuoyunda, \'Çılgın HES\' olarak adlandırılan Kavak HES Projesi\'nde santralin inşa edildiği alanın bitişiğindeki 3 evin kolonları, duvar ve zeminde çatlaklar oluştu, bir evin tavanında çökmeler başladı. Evin tavanını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalışan Yaşar Abay Hatinoğlu, hazırladığı pankartla HES inşaatını protesto etti.

Arhavi Belediyesi 4 yıl önce, Kamilet Vadisi\'nde tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi\'nin bir bölümünü, \'Konut dışı kentsel çalışma alanı\' ilan ederek Kavak HES Projesi\'ne onay verdi. İlçe merkezinde olması nedeniyle çevre kamuoyunda, \'Çılgın HES\' olarak da bilinen Kavak HES Projesi için açılan davalarda \'ÇED olumlu\' raporu 2 kez iptal edilen projede yapım çalışmaları, 1\'inci ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi\'nin kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine yeniden başladı.

Cumhuriyet Mahallesi 12 Mart Caddesi üzerindeki HES için çalışmaların hızlanması ile birlikte açılan 7 metre derinliğindeki santral çukuru, bitişiğindeki Yaşar Abay Hatinoğlu ile Nurettin ve Süleyman Abay\'a ait 3 evin kolonlarında, duvar ve zeminlerinde çatlaklar oluşturdu. Nurettin Abay’ın evinin tavanında çökmeler başladı. Abay, çöken tavan kısmını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalıştı.

BİLİRKİŞİ \'HES\' DEDİ

Evlerde oluşan hasar nedeniyle 3 aile, Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin inceleme sonrası hazırladığı raporda, evlerde oluşan hasarın, bitişikteki HES projesi sırasında çukur açan iş makineleri ile santral sahasında zemin düzeltmesi ve sıkılaştırılmasında çalışan silindir makinesinin titreşim iletkenliğinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede çalışmanın devam etmesi halinde taşıyıcı sisteminin daha fazla zarar göreceği belirtilen raporda, binalarda kalmanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacağına dikkat çekildi.

PANKARTLI TEPKİ

Tehlike oluşturan evde yaşamayı sürdüren Yaşar Abay Hatinoğlu, HES inşaatını, hazırladığı pankartla protesto etti. Hatinoğlu pankartta HES şirketine yönelik tepkisini \'Abay ailelerinin ölüm emrini kim verdi? Sorumlular kim?\' diyerek dile getirdi.

\'EVİMİZ BAŞIMIZA YIKILIYOR\'

HES projesinin evlerine hasar verdiğini anlatan Yaşar Abay Hatinoğlu, kimsenin kendisine yardımcı olmadığını savundu. Hatinoğlu, şöyle dedi:

\"Evlerimizin içi simsiyah rutubet kaplı, her yeri çatlamış vaziyette. Oturulacak durumda değil. Cumhurbaşkanımız HES\'lerden dolayı hiç kimsenin mağdur olmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bize bir çare bulun. İki dosya evrak hazırladık ama hiç kimseden çare bulamadım. Evlerimiz başımıza yıkılıyor, ölüm tehlikemiz var. Üniversitede iki çocuk okutuyorum artık dayanacak gücüm kalmadı. Kışın karda kışta soğukta yatıyoruz. Evin tavanı 4 yaşındaki çocuğumuzun başına düştü Allah\'tan bir şey olmadı. Olsa; bunun hesabını kim verecekti?\"



FOTOĞRAFLI