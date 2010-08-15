Duvarlara ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıldı

T24- Ankara'da, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Subayevleri Semtindeki evine giderken kullandığı güzergah ile Ak Parti Genel Merkezi güzergahı olmak üzere, köprülü geçişlere, alt- üst geçitlere ve bazı alışveriş merkezlerinin duvarlarına sprey boyalarla ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yazıları beyaz boya ile kapatırken, şüpheli olarak CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi gözaltına alındı.



Başkentte gece yazılan ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıları şaşkınlık yarattı. Ankara’nın en işlek yerlerinde biri olan Eskişehir Yolu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evine giderken kullandığı güzergah, Ak Parti Genel Merkezi güzergahı olmak üzere köprülü geçişlere, alt- üst geçitlere ve bazı alışveriş merkezlerinin duvarlarına sprey boyayla ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıları yazıldı.





Büyük harflerle ve uzak mesafeden bile görünecek şekilde yazılan yazılar sabah saatlerinde fark edildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede yazıların üzerini beyaz boyayla kapattı.





Yazıları yazanlar CHP Gençlik Kolları'nda

Yazıların CHP Gençlik Kolları üyeleri tarafından yazıldığı öne sürüldü. Polis, ihbar üzerine mobese kameralarından saptadığı 06 BK 8880 plakalı otomobilin peşine düştü.



Plaka sorgulaması yapılan araç, Balgat’ta durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Balgat 10 Nisan Polis Merkezi’ne götürülerek ifadeleri alınan kişilerin CHP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtildi.



‘Parti kararı değil’

Karakola gelerek arkadaşlarının durumuyla ilgili bilgi alan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç, olayın bilgileri dışında gerçekleştiğini belirterek, “Gençlik kolları veya parti olarak böyle bir şey yazılmasından haberimiz yok. Arkadaşlar bireysel davranıp böyle yazmışlar. İçlerinden geleni yansıtmışlar” dedi.



Tunç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘saldırıları’ olduğunu ve Gökçek’in liderliğe ısındığını ileri sürerek, “Gökçek, Tayyip Erdoğan’ın ‘2011’den sonra bırakacağım’ sözlerinden sonra kendisini başbakan olarak görmek istiyor” diye konuştu.



‘Gökçek gidecek, sol gelecek’

29 Mart 2009 Yerel Seçimler öncesinde de Ankara’da gece yarısı bir çok bilborda ‘Gökçek gidecek, sol gelecek’ afişleri asılmıştı. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, afişlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından asıldığı idida etmiş, şikayet üzerine yapılan araştırmada bilbordların İstanbul’da kurulu bir şirket tarafından kiralandığı belirtilmişti. Ancak afişlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın’a karşı MHP tabanını kendisi çekmek ve oylarını alabilmek için astırıldığı iddia edilmişti.



