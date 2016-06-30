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Dünya

Duvara gizlenmiş varillerde 24 milyon dolar çıktı

ABD Florida'da yaşayan iki kardeş uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

30 Haziran 2016 22:34

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan iki kardeşin evinden kovalara saklanmış hâlde 24 milyon dolar (yaklaşık 70 milyon TL) nakit para çıktı.

Florida’da yaşanan olayda polis uzun süredir araştırdığı kardeşlerin evine baskın yaptı.

Çatı katında bulunan gizli bir odada saklanan kovaları çıkarmak için polis duvarları kırdı. Evde paralarla beraber silah ve esrar tohumları da bulundu.

Evin sahibi kardeşler Luis Hernandez Gonzales (44) ve Salma Gonzales (32) uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.

Narkotik polisinin 2010 yılından beri peşinde olduğu Hernandez Gonzales, para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah bulundurma suçlarıyla yargılanacak.

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