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Duvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, eroin paketlerini odunluğun duvarının briketlerini kırarak buldu

17 Ağustos 2018 13:11

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, eroin paketlerini odunluğun duvarının briketlerini kırarak buldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, evin odunluk bölümünde zula olduğunu fark etti. Duvarı kırarak briketlerin içindeki 9 kilo 530 gram eroin olan çantaya ulaşan ekipler, A.K. (57) ve R.K.\'yi (49) de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen A.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyere çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, R.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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