T24 LogoT24 Logo
Gündem

Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, duvarını dışarıdan delerek, bakkala giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL'lik ürün çaldı

27 Şubat 2018 19:55

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, duvarını dışarıdan delerek, bakkala giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL\'lik ürün çaldı.
Olay, dün gece, merkez Çöplü Mahallesi\'nde meydana geldi. Ümit Çapa\'ya ait bakkalın dışarıdan duvarını delerek, içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL\'lik ürün çalıp, kaçtı. Çapa, sabah saatlerinde, açmak için geldiği dükkanında hırsızlık olayını fark etti. Çapa\'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bakkalda inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, K.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.B., serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHATLOlayMahallesiOlaylaEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24