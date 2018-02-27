Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, duvarını dışarıdan delerek, bakkala giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL\'lik ürün çaldı.

Olay, dün gece, merkez Çöplü Mahallesi\'nde meydana geldi. Ümit Çapa\'ya ait bakkalın dışarıdan duvarını delerek, içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sigara, çay ve şekerden oluşan 300 TL\'lik ürün çalıp, kaçtı. Çapa, sabah saatlerinde, açmak için geldiği dükkanında hırsızlık olayını fark etti. Çapa\'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bakkalda inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, K.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.B., serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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