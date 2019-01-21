'Duvar açmazı' devam ediyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD basınının gündeminde hükümet kapanması konusunda Trump ve Pelosi'nin içinde bulunduğu açmaz var. Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin "Trump -Rusya" iş birliği hakkında yaptığı açıklamalar ise ABD'de gündem yarattı.

Avrupa basınının ilk sayfalarında yine Brexit var. Alman gazetesi Die Welt eski Britanya Başbakanı Tony Blair ile bir röportaj gerçekleştirdi. Balir, May'in anlaşmasının "belirsizlik" yüzünden reddedildiğini belirtti.

Al Arabiya ise manşetine Trump ile Erdoğan arasındaki telefon konuşmasını taşıdı.

21 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Ortaya çıktı: Yardım sloganlarının arkasındaki 'yoksulluk maaşı'

Müzik grubu Spice Girls, "Comic Relief" isimli, yoksulluğu bitirmeyi amaçlayan Britanya merkezli bir yardım kuruluşuyla iş birliği içinde giyim ürünleri üretmeye başlamıştı. Ürünlerden elde edilen kazançlar da bağışlanacaktı. The Guardian yaptığı araştırmalar sonucunda bu ürünlerin Bangladeş'te bir fabrikada çalışan ve açlık sınırının çok altında maaş alan kadınlar tarafından üretildiğini ortaya çıkardı. Fabrika'da çalışan kadınların aynı zamanda çok kötü çalışma şartları olduğu da belirtildi. Çalışanların sık sık hakaretlere maruz kaldığı da ifade edildi.

Financial Times | Brexit konusunda rota değiştirmeyen May, Avam Kamarası ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor

FT'nin haberine göre Theresa May, Avam Kamarası'na bir konuşma yapmaya hazırlanıyor. Gazete parlamenterlerin Brexit süreci konusunda görüşlerinin değişmediğini ancak May'in "sabit tavrının" bazılarını cesaretlendirdiğini belirtti.

New York Times | Rusya ile ilişkilerin Trump kazanana kadar devam ettiği belirtildi

NYT ilk sayfasına Trump'ın eski avukatı Rudolph Giulani'nin sözlerini taşıdı. Giuliani, Trump'ın Moskova'da bir gökdelen yaptırmak için görüşmelerinin 2016 yılı boyunca sürdüğünü, görüşmelerinin seçimlerden sonra durdurulduğunu belirtti. NYT'nin haberine göre bu Trump'ın Obama'ya Rusya'ya uygulanan yaptırımları durdurmak için çağrı yaptığı dönemde Rusya ile iş ilişkisi içinde olduğunu anlamına geliyor.

The Washington Post | Trump en yeni duvar teklifini savundu

Washington Post'un aktardığına göre Trump, hükümet kapanması 31. gününe girerken girişimlerinin başarısız olmasından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi sorumlu tuttu. Trump, yaptığı teklif hakkında konuşma fırsatı bile bulamadan Pelosi'nin teklifini reddettiğini belirtti ve ekledi; "Partisindeki solculardan o kadar korkuyor ki kontrolü kaybetti".

Trump'ın hafta sonu yaptığı teklife göre Demokratların sınır duvarı için 5.7 milyar dolar fon sağlanmasını kabul etmesi durumunda Trump hükümeti de 700 bin sığınmacıyı sınır dışı etmek yerine onlara geçici kalma hakkı sağlayacaktı.

Wall Street Journal | Çin'in büyüme oranı 1990'dan beri en yavaşı

WSJ'nin haberine göre Çin'in büyüme oranı son 30 yılda olduğunun en yavaş hızında. WSJ buna neden olarak Çin'in ABD ile giriştiği 'ticaret savaşını' gösterdi.

Moscow Times | Rusya ABD'yi yeni füze teknolojisinin uzayda bir silahlanma yarışı başlatacağını belirterek uyardı

Moscow Times'ın aktardığına göre Trump geçtiğimiz perşembe günü bir füze savunma sisteminden bahsetti. Habere göre uzaya kurulacak bu sistem ABD'ye gönderilen bir füzeyi erkenden algılayabilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu girişimlerin Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir "uzay yarışı" başlatabileceğini belirterek ABD'nin bu girişimden vazgeçmesini önerdi.

Le Figaro | Gösteriler, ulusal müzakere: Macron için hafif bir durulma

Le Figaro'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Macron'un çevresi, ulusal müzakere sürecinde fikirlerin tersine döneceğine inanmak istiyor. Birinci tartışma 600 belediye başkanının katılımıyla geçen Salı yapılmıştı. Cumhurbaşkanının çevresindekiler müzakere sürecinde Élysée’de olumlu bir rüzgar esmesini bekliyor.

Die Welt | Çok basitleştirirdim

Alman gazetesi Die Welt, eski Britanya Başbakanı Tony Blair ile bir röportaj gerçekleştirdi. Blair, May'in Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda ile ilgili olan bölümlerden sebep değil, gelecekteki ilişkiler hakkındaki belirsizlik yüzünden reddedildiğini ifade etti. İşçi Partisi'nde uzun yıllar görev yapan Blair, uzun süredir Brexit'e karşı çalışmalar yürütüyordu.

Al Arabiya | Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye Menbiç'i devralmaya hazır

Al Arabiya, Trump ile Erdoğan arasındaki telefon konuşmasını manşetine taşıdı. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.