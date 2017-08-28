Duterte'den polise: Gözaltına direnen aptalları öldürebilirsiniz

Polislere seslenen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gözaltına alınmamak için direnen ‘aptalları' öldürebileceklerini söyledi.

Ülkedeki uyuşturucuyla mücadele yöntemi sebebiyle sıkça eleştirilen Duterte, öldürülen 17 yaşındaki Kian Lyod delos Santos adlı gencin ailesiyle devlet başkanlığı sarayında bir araya geldi.

Bu görüşmeden önce Manila'dak bulunan Heroes' Cemetery'de açıklama yapan Duterte, "Sizin (polisler) göreviniz, gözaltına aldığınız kişinin direnişinin üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Eğer direnirse ve bunu şiddet içerikli bir şekilde yaparsa, aptalları öldürmekte özgürsünüz. Bu benim size emrimdir" dedi.

Öte yandan Duterte, cinayet ve yasa dışı öldürmelerin yasak olduğunu belirterek, polisin görevini icra ederken hukukun üstünlüğünü de muhafaza etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Duterte'ye karşı yapılan en büyük protesto

Duterte'nin geçen sene haziran ayında göreve gelmesiyle başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında şimdiye kadar binlerce kişi öldürüldü.

16 Ağustos'ta 17 yaşındaki Santos'un öldürülmesi ise toplumda 'infial' yarattı.

1000'in üzerinde kişi Santos'un cenaze törenine katılırken, yürüyüş, şimdiye kadar Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele kampanyasına karşı yapılan en büyük protestoya dönüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarına ve görgü tanıklarının anlatımına göre Delos Santos, sivil kıyafetli polisler tarafından karanlık bir yere sürüklenerek öldürüldükten sonra bir ahırın yanına bırakılmıştı.

Polis olayın ‘nefsi müdafaa' olduğunu söylerken, Duterte'nin sözcüsü ve adalet bakanı ise söz konusu olayın ‘ayrı bir vaka' olduğunu belirtmişti.