Düşürülen Rus uçağının pilotuna Kemer’den ev verilecek

Antalya'nın Kemer Belediyesi, düşürülen Rus uçağının pilotunun ailesine ev verecek.

Kemer Belediye Başkanı MHP’li Mustafa Gül, Rus pilotun ailesine ev verme isteklerini Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’na iletti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko’yu konsoloslukta ziyaret eden Başkan Gül, kendisiyle bir süre basına kapalı görüştü.

Kemer'deki oteller ve STK'lerin imzası ile verilecek

DHA'nın haberine göre; ziyaretin ardından konsolosluk önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Gül, “7 ay süren Türkiye- Rusya krizinin ardından ilişkilerin düzeleceği yönünde görüşlerin bildirilmesi bizleri mutlu etmiştir. Kemer olarak bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Devletimiz bu kadar turizmcinin önünü açmışken, biz de otelciler olarak jest yapalım diye düşündük.



Kemer’deki oteller ile sivil toplum örgütlerinin imzası ile ölen pilota Kemer’den ev verme kararı aldık. Bu tekliflerimiz kabul gördüğü takdirde hayatını kaybeden pilotun ailesini Kemer’de hemşerimiz olarak görmek bizleri mutlu edecektir” dedi.