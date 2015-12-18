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Dünya

Düşürülen Rus uçağının kara kutusu açıldı; detaylar 21 Aralık’ta paylaşılacak

Hava Kuvvetleri yetkilisi, saha ihlali olmadığının kanıtlarına sahip oldukların söyledi

18 Aralık 2015 12:18

24 Kasım’da Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağında, bulunan kara kara kutu, gazetecilerin önünde açıldı. Hava Kuvvetleri yetkilisi Sergey Baynetov kara kutunun içindeki kaydedicinin özel bir laboratuvara götürüleceğini ve buradaki incelemelerin yarın başlayacağı bilgisini verdi. Elde edilen ilk verilerin 21 Aralık Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov basın toplantısında "Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmediğini gösteren tüm gerekli kanıtlara sahibiz" dedi.

Dronov ​"Uçağımıza Suriye'de saldırılan bölgede havadaki durumla ilgili yayımlandığımız verileri Türkiye dahil kimse şu ana kadar yalanlamadı" ifadelerini kullandı.

 

 

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