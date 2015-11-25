Düşürülen Rus uçağına ait ses kayıtları yayınlandı

Türkiye'ye ait askeri yer radar istasyonunun sınır ihlali yaptığı iddia edilen Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24 tipi uçağı İngilizce olarak uyardığı ses kayıtları TSK tarafından yayınlandı.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca verilen ses kayıtlarında, uyarı, Diyarbakır’da bulunan Birleşik Komuta ve İhbar Merkezi (BİKİM) tarafından yapıldı. Bölgede uçan F-16’lardaki pilotlar ise uyarıda bulunmadı.

Uluslararası havacılık kuralları gereği, askeri radar kontrolörü "Humaynim’e göre 020 radyal ve 26 milden gelen bilinmeyen uçak. Türk Hava Kuvvetleri ‘guard’ kanalından konuşuyor. Türk hava sahasına yaklaşıyorsunuz. Uçuş başınızı acilen güneye doğru çevirin" dedi.

Uyarılar tekrarlandı

Rus uçakları sınıra yaklaştıkça BİKİM uyarısını tekrarlamaya başladı. Sürekli tekrar edilen uyarılara rağmen Türkiye’nin iddiasına göre Su-24 uçağı Türkiye hava sahasına girerek sınır ihlali gerçekleştirdi. Bunun üzerine Türkiye’ye ait F-16 savaş uçakları, dün sabah saat 09.24’te Rus Su-24’ü havadan havaya atılan füze ile vurdu. İki Rus pilot fırlatma koltuğunu kullanarak yanan uçaktan atladı.