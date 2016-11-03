Düşürülen Rus savaş uçağının pilotunun eşi: Resmi özürü kabul etmeye hazırım

Türk F-16 jetlerinin 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya'ya ait Su-24 tipi savaş uçağını vurması sonucu hayatını kaydeden Rus pilotu Oleg Peşkov'un eşi, Türkiye'nin resmi özrünü kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz tabii ölen pilotun ailesine de bazı jestler de yapmak istedik. Sergey Lavrov, Rusya’nın her şeyi yaptığını dolayısıyla, herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını söyledi. Ben eşimle beraber pilotun eşini ziyaret edebileceğimi, tabii uygunsa, kabul ederlerse ziyaret edebileceğimi de söyledim. Eşi açısından uygunsa, ben eşimle birlikte kendisini de ziyaret etmek isterim, üzüntülerimizi bir kere daha iletmek isterim işin doğrusu" demişti.

Erdoğan defalarca özür dilemeyeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Kasım 2015'te sınır ihlâli gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının ardından birçok kez özür dilemeyeceğini belirtmişti. Türkiye tarafından yapılan neredeyse tüm açıklamalarda, uçağın Rusya'nın hatası nedeniyle düşürüldüğü işlenmişti.

Olayın hemen ardından 26 Kasım’da CNN International’a verdiği mülakatta Erdoğan, “Özür dilemesi gereken bir taraf varsa, bu biz değiliz. Hava sahamızı ihlal edenler özür dilemeli” demişti. Akabinde France 24 kanalına konuşan Erdoğan, “Rus uçağı olduğunu bilseydik, belki uyarımızı farklı şekilde yapardık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in Türkiye’ye yönelik “IŞİD’den petrol alıyor ve terör örgütüne destek veriyor” yönünde suçlamaları üzerine, “Şimdi olsa yine aynı karşılığı veririz” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, 30 Ocak’ta yaptığı bir başka açıklamada, “Rusya Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecburiyetinde kalacaktır” dedi.

Erdoğan, 31 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada ise faturayı Rus pilota kesmişti: “Bir pilotun hatasıyla Türkiye'nin feda edilmesi düşündürücüdür.”

Kremlin: Erdoğan özür diledi

27 Haziran'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk F16’larının hava sahası ihlali nedeniyle düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir mektup yazarak özür dilediğini söylemiş; Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” dediği söylenmişti.