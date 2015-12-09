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Dünya

Düşürülen Rus jetinin kara kutusu Putin'de: Bu haince saldırının nerede yapıldığını anlayabileceğiz

Putin, kara kutunun yabancı uzmanlarla birlikte açılmasını talep etti

09 Aralık 2015 00:02

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülen Rus savaş jetine ait kara kutu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teslim edildi. Kara kutunun uluslararası uzmanlar eşliğinde açılmasını talep eden Putin, "Anladığım kadarıyla parametrik kayıt cihazı, Su-24'ün kalkıştan vurulduğu ana kadarki yörüngesini, hızını, yüksekliğini, havadaki tüm manevralarını net bir şekilde anlama fırsatını verecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk jetler tarafından düşürülen Rus bombardıman uçağının bulunan karakutusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sundu. Şoygu, Putin ile görüşmesinde, "Pilotumuzu kurşuna dizen militanların üslendiği bölgede aktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmanın sonucu, bu topraklar Suriye ordusu özel timi tarafından militanlardan arındırıldı. Suriyeli askerler, bölgeyi tararken uçağımızın düştüğü yeri tespit etti" açıklamasında bulundu. Militanların bu bölgeyi acil şekilde terk ettiğini belirten Şoygu, "Uçaktan hiçbir şey çalamadılar. Uçağın düştüğü yerde parametrik uçuş bilgileri kayıt cihazı tespit edildi. Hemen buraya getirdik" diye konuştu.

 

"Bu haince saldırının nerede yapıldığını anlayabileceğiz"

 

"Şimdilik açmamanızı rica ediyorum. Ancak yabancı uzmanlarla birlikte açılmasını ve her şeyin titizlikle kayda geçirilmesini rica ediyorum" diyen Putin, kara kutudan elde edilecek bilgilerin uçağın yörüngesini ve vuruldu an nerede bulunduğunu net bir şekilde belirlemeye yardımcı olacağını belirttti. Putin, "Anladığım kadarıyla parametrik kayıt cihazı, Su-24'ün kalkıştan vurulduğu ana kadarki yörüngesini, hızını, yüksekliğini, havadaki tüm manevralarını net bir şekilde anlama fırsatını verecek" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu haince saldırının nerede yapıldığını anlayabileceğiz" diye ekledi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun aktardığına göre de Putin, “Orada neler yaşandığını elbette en ince ayrıntısına kadar öğrenmemiz gerek. Hatta başka yabancı ülke uzmanları da kara kutunun çözümü esnasında tanık olarak davet edilmeli ama bir kez daha tekrarlıyorum. Dost ve hatta müttefikimiz saydığımız, teröre karşı birlikte savaşmayı düşündüğümüz Türkiye yönetiminden haince sırtımızdan vurulduk” diye konuştu.

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