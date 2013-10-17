T24 LogoT24 Logo
Dünya

Düşünüp taşınıp kararlarını verdiler; 80 yıl sonra evlendiler

Paraguaylı Riella ve Lopez'in evlilik törenine çiftin 8 çocuğu, 50 torunu, 35 torun çocuğu ve 20 de torunlarının torunu katıldı

17 Ekim 2013 13:52

Paraguay’da bir çift 80 yıl birlikte yaşadıktan sonra evlenmeye karar verdi. İlginç olay Santa Rosa de Aguaray bölgesinde yaşandı. 103 yaşındaki Jose Manuel Riella ve 99 yaşındaki Martina Lopez özel bir törenle dünya evine girdi. Rahibin önünde evlilik yemini eden çift ölüm onları ayrına kadar birlikte olacaklarına dair söz verdi. Törene çiftin 8 çocuğu, 50 torunu, 35 torun çocuğu ve 20 de torunlarının torunu katıldı.

 

Nikah sonrası parti

 

Nikâhta Lopez gelinlik, Riella da damatlık giydi. Ayrıca Riella törene tekerlekli sandalye ile katıldı. Nikahtan sonra yeni evli çift aile üyeleriyle kameraya poz verdi. Tören çiftin sahip oldukları evin bahçesinde gerçekleştirildi. Lopez nikah töreni nedeniyle çok duygulandığını ve ilişkilerinin rahip tarafından kutsandığını dile getirdi.

 

ETİKETLER

paraguayevlilik80 yılJose Manuel RiellaMartina Lopez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24