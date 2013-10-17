Düşünüp taşınıp kararlarını verdiler; 80 yıl sonra evlendiler

Paraguay’da bir çift 80 yıl birlikte yaşadıktan sonra evlenmeye karar verdi. İlginç olay Santa Rosa de Aguaray bölgesinde yaşandı. 103 yaşındaki Jose Manuel Riella ve 99 yaşındaki Martina Lopez özel bir törenle dünya evine girdi. Rahibin önünde evlilik yemini eden çift ölüm onları ayrına kadar birlikte olacaklarına dair söz verdi. Törene çiftin 8 çocuğu, 50 torunu, 35 torun çocuğu ve 20 de torunlarının torunu katıldı.

Nikah sonrası parti

Nikâhta Lopez gelinlik, Riella da damatlık giydi. Ayrıca Riella törene tekerlekli sandalye ile katıldı. Nikahtan sonra yeni evli çift aile üyeleriyle kameraya poz verdi. Tören çiftin sahip oldukları evin bahçesinde gerçekleştirildi. Lopez nikah töreni nedeniyle çok duygulandığını ve ilişkilerinin rahip tarafından kutsandığını dile getirdi.