'Düşünceli eş' vergisi

T24 - Ataköy Konakları’nda yaşayan 125 kadın, eşlerinin satın alıp tapularını üstlerine yaptıkları evler yüzünden vergi şoku yaşıyor.





Edinilen bilgilere göre Maliye Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Ataköy’deki lüks sitenin alım satımında vergi kaçağı olup olmadığını incelerken konutların çoğunun sahibinin kadın olduğunu gördü. Bunun üzerine her biri en az 450 bin Euro olan konutları bu kadınların nasıl aldıklarını araştıran uzmanlar ‘Bu konutu nasıl aldınız?’ sorusuna ‘Eşim hediye etti’ yanıtını aldı.



Hesap uzmanları bu kez 125 kadına İntikal Vergisi ve bu vergi daha önce beyan edilmediği için vergi cezası kesti. Ev sahibi olan kadınların 20 bin ile 100 bin TL arasında ceza aldığı öğrenildi.



Habertürk'un haberine göre, hesap Uzmanları Kurulu, Delta İnşaat’ın Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile hâsılat paylaşımı yöntemiyle yaptığı Ataköy Konakları’nda müteahhit firmanın, Toplu Konut İdaresi’ne vereceği payı azaltmak için evlerin değerini düşük gösterdiği iddiası ile incelemeyi başlatmıştı.



Kurul, her birinin değeri 450 bin -1 milyon Euro (970 bin TL-2 milyon 150 bin TL) arasında değişen 950 konutun sahibine tebligat gönderdi ve Karaköy’deki Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı’na gelmelerini istedi. Ancak incelemelerde konutların çoğunluğunun kadınların adına tapu edildiği göze çarptı. Uzmanlar, konut sahiplerinden ödeme dekontlarını istedi ve “Evi ne kadara aldınız, ödemeyi ne şekilde yaptınız, banka kredisi mi kullandınız, banka kredisi değilse bu parayı nereden buldunuz?” sorularını yöneltti. Bunun karşılığında “Eşim hediye aldı” yanıtı alan Hesap Uzmanları, bu kez İntikal Vergisi cezası kesti.



2 bin 535 liranın üstündeki hediyeler vergiye dahil

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereği nakit ve belirli bir tutarı geçen hediyeler de İntikal Vergisi’ne tabi. 2010 yılında 2 bin 535 liraya kadar olan hediyeler vergi kapsamına girmiyor. Bu tutarın üstü ise vergiye tabi. Buna göre evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 109.971 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 220.073 TL), ivazsız (karşılıksız) suretle meydana gelen intikallerde 2 bin 535 TL, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de yine istisna sınırı 2 bin 535 TL olarak dikkate alınıyor.



'Yarısı zaten onun' diyerek itiraz

Uzmanlar Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi gereği evlendikten sonra edinilen mal varlığının ortak olmasından yola çıkarak Maliye’nin ceza kesmesi halinde mahkemeye gidilmesini savunuyor. Ataköy Konakları’nda ceza yiyen ev sahiplerinin bir kısmının da bu rejimi gerekçe göstererek mahkemeye gittikleri ifade ediliyor.



Bağış yapılan eş ise, yarısı

Eşine, çocuğuna ev, otomobil almak çevremizde övünülecek bir davranış olsa da bu övünmenin bedeli aslında çok ağır. Çünkü eğer parayı siz veriyorsanız eşiniz ve çocuğunuz bedava mülk edinmiş sayılıyor ve bunun karşılığında suç işlemiş sayılıyor cezayı da yiyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun daha ilk maddesinde her Türk vatandaşının bu vergiyi ödemek zorunda olduğu belirtilmiş. Miras kalan evin vergisi yüzde 1 ile 10 arasında oluşurken bağışlanan evin vergisi yüzde 10 ile 30 arasında. Ancak bağışın ana, baba eş ve çocuklarından yapılması halinde bu oranların yarısı söz konusu. Bu durumda eşine hediye ev alan vatandaşın eşi evin değerine göre yüzde 5 ile 15 arasında vergi ödemek zorunda.





