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Dünya

Düşünceler bilgisayar ekranında izlenecek

Bilim insanları, beyindeki faaliyetleri tarayıp görüntüleri bilgisayar ekranına kopyalamayı başardı.

02 Kasım 2009 02:00

Bilim insanları, beyindeki faaliyetleri tarayıp insanların izledikleri veya hatırladıkları görüntüleri bilgisayar ekranına kopyalamayı başardı.

Yeni geliştirilen bir bilgisayar programıyla insanların birşeyi izlediği veya hatırladığı zaman beyinlerinde meydana gelen faaliyetler “ham bir video filmine” dönüştürülüyor.  California Üniversitesi nörologları Jack Gallant ve Shinji Nishimoto, videolardaki gölge, renk ve hareketlerle onların gözün korteks tabakasında oluşturduğu şekiller arasındaki bağlantıları saptayan bir program oluşturdu. Bu program aracılığıyla Youtube klipleri izletilen hastaların beyinlerindeki hangi bölgelerin harekete geçtiğini belirlediler. Bilgisayar programı, izlenen görüntülerin beynin sinirsel etkinliklerine nasıl yansıdığını ekrana aktardı. Bu buluş insanların rüyalarını kaydetmeye, felçlilerin düşünceleriyle iletişim kurmasına, görgü tanıklarının olayı yansıtabilmesine izin verecek. Ancak yeni gelişmenin herkesin düşüncelerinin izlenebileceği bir “Büyük Birader” kabusuna yol açmasından endişelenenler de var.

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