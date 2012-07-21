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Düşük yaptıran 2 ilaca toplatma

Kürtaj konusu gündemdeki yerini korurken, Sağlık Bakanlığı, "Mide ilaçları ile düşük yapılıyor" ihbarı üzerine alarma geçti

21 Temmuz 2012 14:35

"Mide ilaçları ile düşük yapılıyor" ihbarı üzerine Sağlık Bakanlığı, yılda 2.5 milyon kutu satılan Cyctetec ve Arthrotec'i acil koduyla toplattı. 10-15 liralık ilaçlar artık hastane eczanelerinde reçeteyle satılacak.
 
Kürtaj konusu gündemdeki yerini korurken, Sağlık Bakanlığı, "Mide ilaçları ile düşük yapılıyor" ihbarı üzerine alarma geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın düşük için kullanılan mide hapı Cyctetec ile eklem iltihabı, kireçlenme ve mide ülseri tedavisinde kullanılan Arthrotec isimli mide ilaçlarını acil koduyla piyasadeki eczanelerden toplattığı öğrenildi.

Habertürk gazetetesinin haberine göre, ilaçlar bundan böyle sadece hastanelerin eczanelerinde doktor kontrolünde reçeteyle satışa sunulacak. Türkiye'de yılda yaklaşık 2.5 milyon kutu sattıldığı öğrenilen ilaçların piyasa fiyatı 10 ile 15 TL arasında değişiyor.

Bakanlık yetkilileri, yasaklanan ilaçların amacı dahilinde mide sorunları için kullanılan insanları mağdur etmeyecek şekilde muadillerine ulaşabileceklerini belirtti.

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