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Ekonomi

Düşük rekolte çiftçileri üzdü

Gaziantep’te bu yıl pamukta ilk hasat yapıldı. Araban Ovası'nda yetişen pamuktaki rekolte düşüklüğü çiftçileri üzdü.

06 Eylül 2008 03:00

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen pamukta yılın ilk hasadının alımını yapan Ömeroğlu Çırçır ve Prese Fabrikası yetkilisi Bekir Ömeroğlu, bu yıl Araban ovasında yetişen pamukta rekolte düşüklüğü yaşandığını belirtti.

 

İlçedeki pamuk ekilen alanın önceki yıllarda 40-45 bin dekarı bulurken bu yıl ancak 20 bin dönümlük alanda pamuk yetiştirildiğini belirten Ömeroğlu, kuraklık nedeniyle rekoltenin de düşük olduğunu söyledi.

 

Ömeroğlu, "Önceki yıllarda dekarda 500-550 kilogram ürün alabilirken, bu yıl kuraklığın da etkisiyle dekardan 300-350 kilogram ürün alınabiliyor. Yılın ilk alımını yaptık. Rekoltenin düşüklüğü bizi üzdü. Pamuk taban fiyatının belli olmaması nedeniyle şu an çiftçilerimize bir fiyat veremiyoruz. Ancak Araban ve çevre ilçelerden gelen pamukları fabrikamızın depolarında emanete aldık. Fiyatlar belirlendikten sonra ödemelere başlayacağız." diye konuştu.

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