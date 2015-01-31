Düşük puanla tıp ve hukuk okuma devri kapanıyor

Bu yıl tıp ve hukuka başarı sırasına göre öğrenci alınacak. Tıpta 40 bininci, hukukta 150 bininci sıraya kadar olan adaylar yerleştirilecek. YÖK’ün uygulaması sıralamanın az puanla bu bölümlere öğrenci alan özel üniversiteleri boş bırakacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl üniversiteye girişte, ilk kez tıp ve hukuk programlarına, ‘başarı sırası sınırlamasına’ göre öğrenci alınmasının kararlaştırıldığını belirtti. Saraç, uygulamayla, bu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşmasını ve eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Vatan gazetesinden Kenan Butakın’ın haberine göre, Saraç, şu bilgileri verdi: “Çalışma sonucunda, 2015 ÖSYS’de, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde tıp programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci, hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci sırada olan adayların kontenjan dahilinde yerleştirilmesine karar verildi.”

Saraç’ın verdiği bilgiye göre tıp programına 2010 ÖSYS’de, 20 bin 200’üncü, 2014 ÖSYS’de 101 bininci, hukuk programına 2010 yılında 177 bininci, 2014 ÖSYS’de ise 366 bininci aday yerleştirildi.

Özeller sıkıntılı

YÖK’ün bu kararı özellikle vakıf üniversitelerinin tıp ve hukuk bölümlerinde öğrenci açığı olacağını gösteriyor. Örneğin geçen yıl tıp alanında Bahçeşehir Üniversitesi geçen yıl 101 bin, Okan Üniversitesi 48 bin, Kemerburgaz ve Fatih Üniversitesi 42 bin, Yeni Yüzyıl Üniversitesi de 41 bin sınırında öğrenci almış. YÖK kararıysa tıbba en son 40 bininci sıradan öğrenci alınması. Hukukta da aynı sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıl özel üniversiteler içinde hukuk fakültesine öğrenci alınırken 366 bininci sıradan dahi öğrenci alındığı görünüyor. Ancak devlet üniversitelerinde böyle bir durum yok. YÖK’un uygulamasıyla bu üniversitelerin bölümleri boş kalabilir.

Parası olan gidiyordu

Kültür Dershanesi Rehberlik koordinatörü Salim Ünsal geçen yıl 5 tıp fakültesi ve 17 hukuk fakültesinde belirlenen sınırın üzerinde öğrenci alındığını söylüyor: “Vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinde yıllık fiyat aralığı 30 ile 50 bin TL, hukuk fakültelerinde de 30 ile 40 bin TL arasında değişiyordu. Alınan kararla parası olan her öğrencinin tıp veya hukuk fakültelerine girmesine sınırlama getiriliyor. Ancak öğrenci profili daha birbirine benzer olacak bir uygulama bu. Kontenjan açıkları da bazı vakıf üniversitelerinde fiyat politikalarında bir değişiklik olmazsa yaşanabilecek. Özellikle hukuk fakültelerinde fiyatlarda değişim yaşanabilir. Ayrıca bir baraj zaten uygulanıyordu. Vakıf üniversitelerinde geçen yıl 130 ayrı hukuk programı vardı. Sadece 17’si 150 ve üzerindeki sıralardan öğrenci almış. Tıpta da vakıf üniversitelerinde sadece 64 program vardı. 5 tanesi 40 bin ve üzerindeki öğrencilerle kontenjanını doldurmuş.

Geçen yıl kaçıncı sıradan aldılar?

Vakıf Üniversiteleri: (TIP)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 101 Bin 300 (İng)

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi 48 Bin 100 (İng)

Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 42 Bin 700 (İng)

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 42 Bin

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 41 Bin 200

Devlet Üniversiteleri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bin 160

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 Bin 460

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Bin 790

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Bin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 Bin 730

Vakıf Üniversiteleri: (HUKUK)

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 366 Bin 600 (Yüzde 25 Burslu)

Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 306 Bin (Yüzde 25 Burslu)

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 286 Bin

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 229 Bin

Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 228 Bin

Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi 177 Bin (Yüzde 25 Burslu)

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 155 Bin

Devlet Üniversiteleri:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6 Bin 960

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9 Bin 400

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 13 Bin 800

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk F. 34 Bin

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 30 Bin 900

Diğerleri için de olmalı

istanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’un görüşleri şöyle: “Bence sadece hukuk ve tıp değil, inşaat mühendisliği fakülteleri ve jeoloji fakülteleri için de başarı sıralaması getirilmeli. Tıp fakültelerinde de sorunlar var. Tam gün yasası gibi değişikliklerden sonra çok sayıda donanımlı hocamız üniversitelerinden ayrıldı. Son olarak aile hekimliği getirdiler. ABD ve AB ülkelerinde 3 yıl uzmanlık alanı olan bu dalda, bizde 15 günlük bir kurs veriliyor sadece. Bu açıdan çok fazla etkisi olmayacak.”

‘Yetmez ama evet’

Ceza hukuku uzmanı Doç. Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu’ysa şu değerlendirmeyi yaptı: “YÖK’ün getirdiği bu uygulamayı gerçekten çok olumlu karşılıyorum. Çünkü Türkiye’de avukat olmak için bir sınav yapılmıyor. Ancak hakim veya savcı olmaya ilişkin sınavlar yapılıyor. Son zamanlarda hukuk mesleğinin saygınlığı hem de olması gereken sonuçları kötüye gidiyordu. Bence yetmez ama evet. Hukuk bilimi bir mantık bilimidir, özellikle matematik puanını daha yüksek tutmamalarını da isterim”

Barodan destek

YÖK’ün bu düzenlemesine meslek örgütlerinden destek geldi. Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, şunları söyledi: “Uygulama her köşede bir hukuk fakültesi açılmasını engelleyecektir. Biz Türkiye’de hukuk fakültelerine girişte belli bir puan standardı getirilmesine hep sıcak baktık. Avukatlık sınavı olmadığı için hukuk fakültelerine giren öğrencilerin yüzde 90’nı belki de daha fazlası bir yıllık stajdan sonra avukat olarak sisteme katılıyorlar. Bir sınavla avukat sayısının sınırlandırılmasına her zaman etkin olarak baktık. Hukuk fakültelerine kota uygulanabilecekse, zaten istediğimiz sistem ön aşama olarak gerçekleşecektir.”