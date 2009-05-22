'Düşük maaşlı Türkler İngiltere'yi batıracak'

Irkçı Milli İngiltere Partisi'nin (BNP), işçi sendikalarına gönderdiği seçim broşürlerinde, Türk ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği karşıtı propaganda yaptığı ortaya çıktı.



İngiliz Kamu Sektörü Sendikası (UNISON), ırkçı Milli İngiltere Partisi BNP'nin dağıttığı seçim broşürlerinde, 70 ve 80'li yıllarda olduğu gibi Türk, Asyalı, siyahi ve diğer Müslüman grupları hedef aldığı uyarısında bulundu. BNP, ülke genelinde işçi sendikalarına gönderdiği broşürlerde şu ırkçı söylemler yer alıyor:



`80 milyon düşük maaşlı Müslüman Türk, İngiltere'yi batıracak. Bu tehlikeli gidişata izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkacağımızı taahhüt ediyoruz.'



Türkiye'nin AB üyeliği yolundaki harcadığı çabaları istikrasızlaştırmak için her türlü yaptırımı uygulayacaklarını vurgulayan BNP yetkilileri, benzer mesajları kasıtlı olarak dışarı pompalayarak, Türklerin negatif algılanmasını sağlamak için her yolu deneyeceklerini belirtiyorlar.



Öte yandan, BNP'nin ırkçı broşürleri karşısında İngiliz Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRCK) nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu olurken, İngiliz hukukcular 'EHRCK'nin broşürlerle ilgili soruşturma açması gerektiğini belirtiyor.