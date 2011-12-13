T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Düşük maaş alan emekliye iyi haber: İntibak ödemesi 2013'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İntibak Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını...

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İntibak Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını, yasanın bu hafta Bakanlar Kurulu’na geleceğini açıkladı.



Çelik, “Yasayı 2012’de çıkartacağız. 2000 yılı öncesine ait 2 milyon 743 bin emeklinin dosyası gözden geçirilecek. İnceleme sonucunda emekliler kendi durumlarına göre 10 TL ile 250 TL arasında ilave ödeme alacaklar. Ödemeler 4 yıl içinde kademeli olarak yapılacak” dedi.

CNN Türk’te canlı yayına katılan Çelik, şunları söyledi:

“İntibak Yasası’nı bu hafta Bakanlar Kurulu’na gönderiyoruz. Yasa, 2000 yılı öncesindeki emeklilere dönük bir düzenleme. Farklı zamanlarda, farklı sistemlerin uygulanması neticesinde meydana gelen eşitsizliği eşitlemeye dönük bir çalışmadır. 10 TL bir zam, yani zam demeyelim de ilave alacak emeklimiz olacağı gibi, 250 TL alacak emeklimiz de olacak.

İntibak düzenlemesinin 2012 yılında yasalaşmasından sonra, 2012’de 2 milyon 743 bin dosyayı tek tek elden geçireceğiz ve 2013’e bunu yetiştirmiş olacağız.  İşte Bakanlar Kurulu değerlendirmemizde, bunun 2013’ün başında, ortasında defaten ödenmesi ele alınacak. Çünkü bizim hükümet programında bunun kademeli dört yıl içinde ödeneceği ifade ediliyor.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24