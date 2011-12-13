Düşük maaş alan emekliye iyi haber: İntibak ödemesi 2013'te

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Çelik, “Yasayı 2012’de çıkartacağız. 2000 yılı öncesine ait 2 milyon 743 bin emeklinin dosyası gözden geçirilecek. İnceleme sonucunda emekliler kendi durumlarına göre 10 TL ile 250 TL arasında ilave ödeme alacaklar. Ödemeler 4 yıl içinde kademeli olarak yapılacak” dedi.CNN Türk’te canlı yayına katılan Çelik, şunları söyledi:“İntibak Yasası’nı bu hafta Bakanlar Kurulu’na gönderiyoruz. Yasa, 2000 yılı öncesindeki emeklilere dönük bir düzenleme. Farklı zamanlarda, farklı sistemlerin uygulanması neticesinde meydana gelen eşitsizliği eşitlemeye dönük bir çalışmadır. 10 TL bir zam, yani zam demeyelim de ilave alacak emeklimiz olacağı gibi, 250 TL alacak emeklimiz de olacak.İntibak düzenlemesinin 2012 yılında yasalaşmasından sonra, 2012’de 2 milyon 743 bin dosyayı tek tek elden geçireceğiz ve 2013’e bunu yetiştirmiş olacağız. İşte Bakanlar Kurulu değerlendirmemizde, bunun 2013’ün başında, ortasında defaten ödenmesi ele alınacak. Çünkü bizim hükümet programında bunun kademeli dört yıl içinde ödeneceği ifade ediliyor.”