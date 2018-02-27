T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düşük kurdan dolar almak isterken dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya, sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 kişiden düşük kurda döviz almak için gelen İran uyruklu Hamid Mohammadi K

27 Şubat 2018 16:12

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya, sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 kişiden düşük kurda döviz almak için gelen İran uyruklu Hamid Mohammadi K., 20 bin dolarını kaptırdı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde meydana geldi. Antalya\'ya gelen İran uyruklu Hamid Mohammadi K., sosyal medya üzerinden tanıştığı E.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşıyla restoranda buluştu. Sohbetin ardından yüzde 60 komisyon karşılığında 20 bin dolarlık Libya basımı döviz almak için anlaşan Hamıd Mohammadı K., E.T.\'ye 20 bin dolar verdi. Çanta içindeki parayı alan E.T. ile arkadaşı, parayı bozdurma bahanesiyle restorandan ayrıldı. Bir süre bekleyen Hamid Mohammadi K., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 bin dolar ile ortadan kaybolan E.T. ve arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAMohammadiOlayMuratpaşaKazımCaddesiAntalyaSohbetinLibyaHamıd MohammadıBirHamid MohammadiAntalya Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılık Büro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24