Düşük kurdan dolar almak isterken dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya, sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 kişiden düşük kurda döviz almak için gelen İran uyruklu Hamid Mohammadi K., 20 bin dolarını kaptırdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde meydana geldi. Antalya\'ya gelen İran uyruklu Hamid Mohammadi K., sosyal medya üzerinden tanıştığı E.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşıyla restoranda buluştu. Sohbetin ardından yüzde 60 komisyon karşılığında 20 bin dolarlık Libya basımı döviz almak için anlaşan Hamıd Mohammadı K., E.T.\'ye 20 bin dolar verdi. Çanta içindeki parayı alan E.T. ile arkadaşı, parayı bozdurma bahanesiyle restorandan ayrıldı. Bir süre bekleyen Hamid Mohammadi K., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 bin dolar ile ortadan kaybolan E.T. ve arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.