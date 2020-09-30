Düşük karbonlu enerjiye geçmeyi planlayan petrol devi Shell, 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Petrol ve doğal gaz devi Royal Dutch Shell, düşük karbonlu enerjiye geçme stratejisi kapsamında çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturan 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

2019 sonunda 83 bin çalışanı olan Shell, yeniden yapılanma sayesinde şirketin 2022'ye kadar yıllık 2 - 2.5 milyar dolarlık tasarruf edeceğini açıkladı.

Hollandalı Royal Dutch Shell'den yapılan açıklamada, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona sahip bir enerji şirketi olmayı planladıkları, bunun için şirketin tüm faaliyetlerinin sıfır emisyonlu olması gerektiği, bunun da rafineriler, kimyasal alanlar, karasal ve deniz üstü üretim tesislerinde büyük değişiklikler yapılması anlamına geldiği belirtildi.