Düşük kalorili yemekle büyük vurgun

Devlet üniversitesi ve hastanelerinde yemek ihalelerine fesat karıştırdıkları ve 100 milyon TL vurgun yaptıkları öne sürülen aralarında 1'i başhekim 8 kamu görevlisinin de gözaltına alındığı şebekenin hem fatura usulsüzlüğü yaptığı hem de düşük kalorili yemeklere göz yumduğu iddia edildi.



Üç yemek firmasının hastane yemek ihalelerine kendi çalışanlarının üzerine kurduğu paravan şirketlerle girdikleri ve bu yolla ihaleleri çok düşük fiyata aldıkları iddia edildi. Polis, şebekenin tatil günleri bile yemek dağıtılmış göstererek verilmeyen yemeği faturalandırdığını, gözaltına alınan hastane müdürlerinin yemek şirketlerinin yaptığı düşük kalorili yemeklere göz yumduğu da ortaya çıktı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan bir şikayet dilekçesi üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 4 büyük devlet üniversitesinin hastanelerinin ve öğrencilerin yemeklerini tedarik eden 14 yemek şirketine yönelik projeli operasyon düzenledi.





Görüşmeler kayda alındı



Yemek şirketi sahibi ve yöneticileriyle, ihaleyi veren üniversitelerin yetkilileri arasında yapılan rüşvet görüşmeleri kayda alındı. Yemek şirketlerinin, düşük bedelle ihaleleri kazanmak için anlaşmalı şirketlerle ihalelere girdikleri ya da ihalede oluşturulan muhammen bedellerin rüşvetle bazı yemek şirketlerine sızdırılarak bu fiyatlara yakın bir teklif sunmalarının sağlandığı belirlendi.





Liste kabarık



Yemek yolsuzluğunu soruşturan Mali Polis, 8 aylık teknik takibin ardından yolsuzluk olaylarına karışan 14 yemek şirketinin sahibi ve yöneticileri ile bunlarla para karşılığı ilişki içerisinde bulunan kamu görevlilerinden oluşan 82 kişilik yolsuzluk listesi hazırladı.



Yapılan araştırmada yemek şirketlerinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul ve Bursa'da bulunan bazı devlet hastanelerinin yanı sıra Boğaziçi ve Galatasaray üniversitelerinin yemek dağıtım işini de hileli bir şekilde aldıkları iddia edildi.





Düşük kalorili usülsüzlük



Yemek şirketi sahiplerinin, sadece ihaleleri usulsüz olarak kazanmakla kalmayıp aynı zamanda, şartnamelere uygun olmayan miktarda ve düşük kalorilerde yemek çıkararak, hafta sonları dahi fatura kesip devletten haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi.





İhaleye paravan şirket



Yemek şirketi sahiplerinin, Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye en az 3 firmanın katılması şartını yerine getirmek için rakip firma olarak paravan şirketleri ihaleye soktukları da iddialar arasında yer aldı.





Mali polis sorguluyor



Hasta ve öğrenci yemeklerine dahi el atan yolsuzluk şebekesi üyeleri, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanıyor. Gözaltında halen 1 başhekim, 3 doktor ve 6 hastane müdürünün yanı sıra, 14 yemek şirketinin sahibi ve yöneticisi bulunuyor.