Düşük gelirliye göre ıslıklamak ayıp, çok kazanana göre demokratik hak

T24 - Halkın yüzde 48.3’ü Aslantepe Stadı’nın açılışındaki ıslıkları ‘ayıp ve yanlış’ bulurken, yüzde 41.4’ü protestoları demokratik bir hak olarak görüyor. Kişilerin geliri önemli bir kıstas: Ayda 1750 liraya kadar kazananlar ilk gruptayken, bu gelir ve üstünü kazananlar için ıslık bir hak...

Taşınmak, Galatasaray’a hayırlı gelmedi! ‘Aslan yuvası’nın Ali Sami Yen’den Aslantepe’ye geçmesi başından itibaren her adımda tartışmalı oldu. Stat, kulübün eski başkanı Özhan Canaydın zamanında, 2007’de TOKİ tarafından ihaleye açıldı. Dört firma arasında en yüksek fiyatı veren Eren Talu stadı yapmaya hak kazandı. Ancak çeşitli sıkıntılar nedeniyle 2009’da projeden çekildi. İnşaata ara verildi. Bunun üstüne TOKİ, ihaleyi tekrar açtı. Varyap-Uzunlar ortaklığında çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. Galatasaray camiası, yeni statları ‘Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı’nın açılış tarihi olarak belirlenen 15 Ocak 2011’i heyecanla bekledi.



Polat'ın büyük gafı

Görkemli açılışsa, taraftarlar için huzura kavuşmadan ziyade yine bir polemiğe dönüştü. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın stada gelişi ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın konuşması sırasındaki ıslıklı protestolar üzerine Başbakan Erdoğan ve bazı konuklar stadı terk etti.

Adnan Polat’ın ertesi gün, “Islık çalanları tespit edeceğiz” sözleriyse, iki haftadır devam eden bir tartışma konusu. Medyada, sosyal mecrada, günlük konuşmalarda... Daha önce bir araya geldiği az görülen değişik kulüplerin taraftarları bir olup, ‘protesto edenlerle ilgili savcılık soruşturmalarını’ protesto etti.



Hata payı yüzde 1,5

Olaylar günlerdir kamuoyunu meşgul ediyor ve sonunda bir araştırmaya konu oldu. A&G Araştırma şirketi 22-23 Ocak 2011 tarihlerinde Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, 34 il, 104 ilçede ve bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden, 1197’si kadın toplam 2408 denekle yüz yüze görüşme metoduyla bir kamuoyu araştırması yaptı. ‘Başbakan Erdoğan’ın Islıklanması Hakkındaki Düşünceler Neler’ araştırması için görüşülen denekler, tesadüfi yöntemle belirlendi, cinsiyet ve yaş kotası uygulandı. Araştırmanın hata payı güven sınırları içinde yüzde 1.5.

Çalışma şu illerde yürütüldü: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Malatya, Manisa, Mardin, Rize, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak.



Yüzde 10'un fikri yok

“Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Futbol Kulübü’nün yeni stadının açılışındaki olaylar çok konuşuldu. Bazı seyircilerin Başbakan’ı ıslıkla protesto etmesi üzerine “Bu konuda şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?” sorusunun cevapları çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Halkın yüzde 48.3’ü Başbakan’ın ıslıklanmasının ‘ayıp ve yanlış’ olduğunu düşünürken, yüzde 41.4 “Kızacak bir şey yok-demokratik bir tepkidir-statlarda böyle şeyler olur” diyor. Yüzde 10.3 bu soruya cevap vermiyor veya veremiyor.



Parti sevdası renk aşkını yendi

“Bugün bir genel seçim yapılsa, oyumu Ak Parti’ye veririm” diyenlerin yüzde 81.8’i Başbakan’ın ıslıklanmasının yanlış olduğunu düşünürken, CHP seçmeninin yüzde 77.3’ü ‘Kızacak bir şey yok, demokratik bir tepki’ görüşünde.



Hangi taraftar ne diyor

Cevap vermeyenlerin de dağılımıyla, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının yarıdan az fazlası “Kızacak bir şey yok- demokratik bir tepkidir, statlarda böyle şeyler olur” diyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları “Başbakan’ın ıslıklanması ‘ayıptır, yanlıştır” cevabını veriyor. Takım tutmayanlar veya “Milli Takım’ı tutuyorum” diyenler oldukça yüksek oranda “Başbakan’ın ıslıklanması ayıptır, yanlıştır” diyor.