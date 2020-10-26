Düşük faizli krediler ve doların değer kazanması Arçelik'e yaradı: Üçüncü çeyrekte kârını yüzde 325 artırdı

Arçelik, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte kârını yıllık yüzde 325 artırarak 1.02 milyar TL’ye çıkardı.

Şirket hem yurtiçinde hem yurtdışında parlak bir dönem geçirdi. Yurt içinde, talepte güçlü toparlanma, düşük faiz ortamının desteği ve fiyat artışları, yurt dışı operasyonlarda ise toparlanmaya ek olarak kur desteği, yılın üçüncü çeyreğinde Arçelik’in satış gelirlerinin yıllık yüzde 45 artmasında etkili oldu.

Bu dönemde Arçelik’in yurt içi satış gelirleri yıllık yüzde 49 büyüme kaydederken, yurt dışı operasyonların gelirleri yüzde 43 yükseldi. Toplamda şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte 11.9 milyar TL oldu. İlk dokuz ayda ise satış geliri yüzde 16.8 artışla 27.5 milyar TL’ye çıktı.

Arçelik, 2020 sonu ciro büyümesi hedefini de yüzde 10-15 bandından yüzde 20- 25 bandına revize etti.