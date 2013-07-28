Düşük bel pantolon yasaklandı

ABD'de New Jersey Belediye Başkanı Ernie Troiano, turistlerin akın ettiği Wildwood sahilinde düşük pantolonların giyilmesinin yasaklanmasına ön ayak oldu. Spiegel dergisinin internet sayfasındaki özel haberine göre, Troiano, bu yasak kararının, görgü kurallarına uyulması ve her yıl milyonlarca turist çeken sahile gelenlerin kendilerini rahat hissetmesi için alındığını belirtti.

9 Temmuz tarihinden itibaren Wildwood sahilinde yasağı ihlâl edenler, ilk seferinde 25 dolar para cezasına çarptırılacak. Eğer yasak ihlali tekrarlanırsa, kişiyi, 200 dolara kadar para cezası ve 40 saat kamu yararına bir iş yapmak gibi cezalar bekliyor.

Daha önce de yasaklanmıştı

ABD’de düşük pantolon yasağı uzun süredir tartışılan bir konu. Hip Hop şarkıcılarının da etkisiyle özellikle siyahların yaşadığı semtlerde yaygınlaşan düşük pantolon modası, siyah nüfusun yoğun olduğu Louisiana’nın Delcambre kentinde yasaklandığında da şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Ayrıca ABD’de birçok öğretmen, öğrencilerin iç çamaşırlarını gösteren saggy pantolonların kullanılmasına karşı çıkıyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) New Jersey Temsilcisi Udi Ofer ise polisin, "Neyin iyi neyin kötü bir moda olduğunu insanlara dikte etme hakkının bulunmadığını" belirtiyor ve yasağın düşünce özgürlüğünü güvence altına alan ABD anayasası hükmüne aykırı olduğunu savunuyor. ACLU, konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.