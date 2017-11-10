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Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğini öptü (2)

BAKAN FAKIBABA, SOSYAL MEDYADAN KUTLADI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran'ın Kahraman Mahallesi'nde kuyuya düşen ve itfaiye ekibi tarafından kurtarılan ineğini öpen besici Sabri Karataş'ı sosyal medya hesabından kutladı

10 Kasım 2017 20:06

BAKAN FAKIBABA, SOSYAL MEDYADAN KUTLADI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran\'ın Kahraman Mahallesi\'nde kuyuya düşen ve itfaiye ekibi tarafından kurtarılan ineğini öpen besici Sabri Karataş\'ı sosyal medya hesabından kutladı. Bakan Fakıbaba, twitter hesabından ineği öpen besici Sabri Karataş\'ın fotoğrafını; \'Şanlıurfa\'mızda düştüğü kuyudan kurtarılan ineğine şefkatle sarılan Sabri kardeşim, bu aziz milletin vicdanını, güzel yüreğini bir kez daha göstererek bizleri duygulandırdı\' notuyla paylaştı.

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