T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Düsseldorf'taki sığınmacı yurdunda yangın

282 kişinin kaldığı Düsseldorf'taki sığınmacı yurdu kül oldu. Kampta kalan 6 kişi 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına alınıdı.

08 Haziran 2016 11:42


Düsseldorf'taki geçici sığınmacı yurdunda çıkan yangının ardından yurtta kalan altı kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmanın kundaklama üzerinde odaklandığı belirtildi. Salı günü çıkan yangın Düsseldorf fuarı yakınlarındaki barınağın tamamen tahrip olmasına yol açtı.

Polis: Yabancı düşmanlığı şüphesi yok

Polis tarafından gözaltına alınan altı kişi hakkında yapılan açıklamada yangın mahalindeki incelemeler sonunda söz konusu kişiler hakkında şüphe oluştuğu belirtildi. Barınağın dışarıdan kundaklanmış ve yabancı düşmanı bir eylem düzenlenmiş olabileceğine dair herhangi bir ipucu bulunmadığı kaydedildi. Yangın söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Barınakta çoğunluğunu Suriyeli, Iraklı ve Afganların oluşturduğu 282 mülteci adayı kalmaktaydı.

Yangın başladığı sırada binada bulunan 130 kişiden yaralanan olmadı. 28 kişi duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Barınağın hangi nedenle kundaklandığı aydınlatılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DüsseldorfYabancıSuriyeli IraklıAfganlarınDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24