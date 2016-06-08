Düsseldorf'taki sığınmacı yurdunda yangın



Düsseldorf'taki geçici sığınmacı yurdunda çıkan yangının ardından yurtta kalan altı kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmanın kundaklama üzerinde odaklandığı belirtildi. Salı günü çıkan yangın Düsseldorf fuarı yakınlarındaki barınağın tamamen tahrip olmasına yol açtı.

Polis: Yabancı düşmanlığı şüphesi yok

Polis tarafından gözaltına alınan altı kişi hakkında yapılan açıklamada yangın mahalindeki incelemeler sonunda söz konusu kişiler hakkında şüphe oluştuğu belirtildi. Barınağın dışarıdan kundaklanmış ve yabancı düşmanı bir eylem düzenlenmiş olabileceğine dair herhangi bir ipucu bulunmadığı kaydedildi. Yangın söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Barınakta çoğunluğunu Suriyeli, Iraklı ve Afganların oluşturduğu 282 mülteci adayı kalmaktaydı.

Yangın başladığı sırada binada bulunan 130 kişiden yaralanan olmadı. 28 kişi duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Barınağın hangi nedenle kundaklandığı aydınlatılamadı.