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Dünya
Deutsche Welle

Düsseldorf’ta IŞİD protestosu

IŞİD’in saldırıları altında bulunan Kobani ile dayanışma amacıyla Almanya’nın Düsseldorf kentinde 20 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

11 Ekim 2014 18:50


Almanya Kürtleri Demokratik Toplum Merkezi'nin çağrısıyla yapılan protesto gösterisi, "Kobani'deki katliamı durdurun-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganıyla düzenleniyor.

Polisin verdiği rakamlara göre Ren Nehri kenarındaki ilk toplanma sırasında 10 ila 12 bini bulan katılım, kent merkezine doğru yapılan yürüyüş sırasında 20 bine çıktı.

Akşam saatlerine kadar sürecek olan gösterinin şimdiye kadar barışçıl bir atmosferde gerçekleştiği belirtiliyor. Polis yürüyüş öncesinde üzerinde “yasak semboller” bulunan flamalar taşıyan bazı kişiler hakkında cezai işlem başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDKobaniAlmanya DüsseldorfKürtleri Demokratik Toplum MerkeziRen NehriWelle Türkçe AFP

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