Düsseldorf’ta IŞİD protestosu



Almanya Kürtleri Demokratik Toplum Merkezi'nin çağrısıyla yapılan protesto gösterisi, "Kobani'deki katliamı durdurun-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganıyla düzenleniyor.

Polisin verdiği rakamlara göre Ren Nehri kenarındaki ilk toplanma sırasında 10 ila 12 bini bulan katılım, kent merkezine doğru yapılan yürüyüş sırasında 20 bine çıktı.

Akşam saatlerine kadar sürecek olan gösterinin şimdiye kadar barışçıl bir atmosferde gerçekleştiği belirtiliyor. Polis yürüyüş öncesinde üzerinde “yasak semboller” bulunan flamalar taşıyan bazı kişiler hakkında cezai işlem başlattı.