Düsseldorf Havalimanı yakınlarında bomba



Düsseldorf Havalimanı Sözcüsü'nün verdiği bilgilere göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisinin kimyasal maddelerle etkisiz hale getirilmesi tehlikeli olacağından, kontrollü bir biçimde patlatılması tercih edildi. Top mermisinin pazartesi günü erken saatlerde kontrollü biçimde patlatıldığı bildirildi.

Uçakların kalkış ve iniş pistine yakın bir yerde bulunan patlamamış top mermisi, Düsseldorf Havalimanı'ndaki havayolu ulaşımını da sekteye uğrattı. Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, patlama nedeniyle 7 uçuş ertelendi. Şehir yönetimi, "Havalimanı yakınlarında patlamanın sesi yoğun şekilde hissedildi" açıklamasını yaptı.

Bomba dün gece yarısı yapılan arama çalışmaları sonunda bulunmuştu.