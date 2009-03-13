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Spor

Düşme hattında yangın var...

Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

13 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar yoluna devam etmek için mücadele edecek. Düşme hattında ise ölüm-kalım boyutunda maçlar var.

Küme düşme hattındaki Antalyaspor, sadece 2 puan ve 2 basamak üstündeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Antalya kazanırsa rakibinin üstüne çıkacak. Belediyespor kazanırsa puan farkını düşme hattıyla 5 puana çıkartacak ve oldukça rahatlayacak.

Konyaspor ise kendisine oranla daha rahat durumda bulunan Gaziantepspor karşısında 3 puan hedefliyor. Teknik direktör değişikliğine giden Gaziantepspor'da İlhan ve İvan sakat, Bekir ise kart cezalısı.

Ankara'daki maçta deyim yerindeyse kasap et, koyun can derdinde. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, lider Sivasspor'u ağırlıyor. Başkent temsilcisinde golcü oyuncular Mehmet Yılmaz ve De Nigris'in sakatlığı sürüyor. Sivasspor'da hedef son haftalarda kaybettiği puanlara bir son verip liderliğini korumak. Liderin sağ ve sol bekleri bu maçta oynayamayacak.

Şampiyonluk hesapları yapan bir başka takım Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ve Gökhan Zan'ın sakatlıkları sürüyor. Nobre ise büyük ihtimalle oynayacak. Gençlerbirliği'nde 3 oyuncu sakat. 5 oyuncu sarı kart sınırında İbrahim Toraman, İbrahim üzülmez, Cisse, Nobre, Serdar Özkan.

Maç programı şöyle:

13.30 Antalyaspor - İst. Büyükşehir (Bünyamin Gezer)
13.30 Konyaspor - G.Antep (Halis Özkahya)
15:15 Ankaragücü - Sivasspor (Cüneyt Çakır)
19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Deniz Çoban)

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