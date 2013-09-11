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Dünya

'Düşman kardeşler'den barış için ilk adım

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD arasında yapılan askeri tatbikatı protesto etmek amacıyla 53 bin işçisini çektiği sanayi bölgesi üzerindeki yasağı kaldıracağını açıklamıştı

11 Eylül 2013 13:28

Savaşın eşiğine gelen "Düşman kardeşler" Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler normalleşiyor. İki ülke, ortak sanayi bölgesi Kaesong'un yeniden açılması için anlaşmaya vardı.
 
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, ortak sanayi bölgesinin 16 Eylül'de yapılacak denemelerin ardından yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu.

İki ülke ayrıca tartışmalı bölge yüzünden görüşemeyen ailelerin bir araya gelmesi ve Güney Koreli işadamlarının bölgeye girişini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alacak.

Kuzey Kore, ortak sanayi bölgesine geçişlerin koordine edilmesi için kullanılan telefon ve faks hatlarını geçtiğimiz hafta yeniden devreye sokmuştu.

Kuzey Kore'nin Nisan ayında çekilmesinin ardından kapatılan kompleks için Haziran'dan bu yana taraflar arasında devam eden görüşmelerde sağlanan anlaşma, iki ülke arasındaki gerginliğin sona erdiğine bir işaret olarak gösteriliyor.

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD arasında yapılan askeri tatbikatı protesto etmek amacıyla 53 bin işçisini çektiği sanayi bölgesi üzerindeki yasağı kaldıracağını açıklamıştı.

Kuzey Kore, kapalı durumdaki nükleer reaktörünü yeniden açma kararı almasından sonra sanayi kompleksine Güney Koreli işçilerin girişini durdurmuştu. Kuzey Kore, 3 Nisan'da Kaesong bölgesindeki 123 Güney Koreli firmaya ait fabrikadaki 53 bin çalışanı çekmişti.

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