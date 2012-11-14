'Düşman kardeşler' arasında Suriye krizi

Suriye'deki füze savunma sisteminde kullanılması için Kuzey Kore'den bu ülkeye gönderilen "füze parçalarına" Güney Kore tarafından el konuldu.

Türkiye'nin geçtiğimiz ay Suriye'ye "füze ekipmanları" taşıdığı gerekçesiyle Rusya'dan kalkan bir Suriye yolcu uçağını zorla Esenboğa Havalimanı'na indermesi benzeri bir olay, Güney Kore ile "düşman kardeş" Kuzey Kore arasında yaşandı.

Kuzey Kore, füze savunma sisteminde kullanılan "grafit silindir" ekipmanlarını Çin gemisiyle Suriye'ye göndermek istedi.

Güney Kore, "silah" taşıdığından şüphelendiği Çin gemisini zorla ülkenin güneyindeki Busan limanına götürdü. Güney Koreli yetkililer gemide yaptıkları aramada, füze savunma sisteminde kullanılabilecek 445 adet "grafit silindir" ele geçirdi.

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen olayın, Güney Kore tarafından BM'ye 24 Ekim'de bildirildiğini BM Güvenlik Konseyi'nde görevli bir diplomat dün uluslararası haber ajansı Reuters'a açıkladı.

Çin gemisi taşıyordu

İsminin gizli kalması şartıyla Reuters'a konuşan BM'li diplomat, Çin'e ait "Xin Yan Tai" gemisiyle Kuzey Kore'den yola çıkan 445 adet grafit silindirin Suriye'de "Electric Parts" isimli bir şirkete gönderilmek istendiğini söyledi. BM'li diplomat, Güney Kore'nin BM'yi olayla ilgili 24 Ekim'de bilgilendirdiğini belirtti.

Çin'den Seul'e teklif

Güney Kore'nin gemiyi zorla Busan limanına çekmesi üzerine, Çin'in ortak soruşturma için Seul'e teklifte bulunduğu ancak kabul görmediği belirtildi.

"Silindirlerin Suriye'deki füze savunma sistemi için yola çıktığını düşünüyoruz" diyen BM'li diplomat, Çin'in bu olayla soruşturmak için kendilerine söz verdiğini de belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Kuzey Kore'nin nükleer ve füze teknolojisi ihraaç ve ithal etmesine izin verilmiyor.

ABD ve Avrupa, Suriye'ye silah ambargosu uygulamasına rağmen, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığı için Esad rejimine resmi olarak bir silah ambargosu yok. (ntvmsnbc.com)