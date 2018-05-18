Dusko Tosic'ten Beşiktaş taraftarına duygusal mesaj

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic, Çin'e transfer oldu. Tosic, Çin kulübü Guangzhou'ya imza atarken sosyal medyadan da Beşiktaş'a ve taraftarlara yönelik duygusal bir veda mesajı yayınladı.

İşte Tosic'in mesajı:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca türkiyenin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi.Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık.Bu kulüp ve bu taraflar herşeyin en iyisini hakediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki bjk sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim.

Bir kere 'Kartal' her zaman 'Kartal'..."