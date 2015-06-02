Dusko Tosic, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Dusko Tosic transferini bitirdi.

Siyah beyazlılar, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Sırp sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

30 yaşındaki futbolcuya ilk yıl için 900 bin euro, ikinci yıl için 950 bin euro garanti ücret, 10 bin euro ise maç başı ücreti ödenecek.

Ntvspor'da yer alan habere göre, futbolcunun ikinci sezonunda 35 resmi maçta forma giymesi halinde ise sözleşmenin 1 yıl daha uzayacağı açıklandı. Bu durumda Sırp futbolcu, 2. sezonunda aldığı ücretleri 2017-2018 sezonunda da alacak.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Dusko Tosic'in Profesyonel futbol takımımza transferi ile ilgili olarak oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya;

* 2015-2016 sezonunda 900.000 Euro garanti ücreti ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti

* 2016-2017 sezonunda 950.000 Euro garanti ücreti ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti ödenecektir.

Futbolcunun 2016-2017 sezonunda 35 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek oynaması halinde sözleşmenin süresi bir sezon daha uzayacaktır. Bu taktirde;

* 2017-2018 sezonunda oyuncuya 950.000 Euro garanti ücreti ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti ödenecektir."