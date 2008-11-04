Düşes'ten Bakan Çubukcu'ya cevap var!

Gazete, Düşesin devlete ait yetimhaneyle ilgili araştırmaya dayalı bir haber yaparak Türkiye'nin imajını karalamaya çalışmakla suçlandığını bildirdi. Düşesin Türkiye'deki çekimlere 18 yaşındaki kızı Prenses Eugenie ve bir TV ekibiyle birlikte gittiğine dikkat çekilen haberde, amaçlarının terk edilmiş çocukların bulunduğu devlete ait yetimhanedeki koşulları araştırmak olduğu savunuldu.Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet bakanı Nimet Çubukçu'nun konuyla ilgili görüşlerine de yer verilen habere göre, Düşesin sözcüsü Kate Waddington, "York Düşesi siyasi bir kişi değil. Bu nedenle de siyasi bir amacı yok. Bu yapılanların tümü sadece çocukların iyiliği içindir" şeklinde savunma yaptı.Düşesin Saray'daki yetimhaneye girebilmek için siyah peruk ve başörtüsü takmak zorunda kaldığı belirtilen haberde, söz konusu kurumda 700 engelli ve kimsesiz çocuğun bulunduğu hatırlatıldı.Gazetenin haberine göre, ITV'nin Tonight programında yayımlanacağı belirtilen görüntülerde, "yataklarına bağlanmış ya da bütün bir gün beslenmeden yataklarında bırakılan çocuklar" yer alıyor. Haberde, "bunların arasında dışarı bırakılmayan ve güneşi yüzünde hissedebilmek için koridor boyunca sürünen bir çocuğun görüntüleri de var" denildi.Prenses Eugenie'nin, 60 çocuğun kaldığı bir yetimhaneden gözyaşları içinde ayrıldığı ve "Bu görüntüler beni çok kızdırdı, böylesine kozmopolitan ve turistik cazibe merkezi olan bir kentin bütün görkemi içinde böyle yerlerin de bulunduğuna inanmak çok güç. Gözlerim açıldı" dediği bildirildi.Haberde ITV sözcüsünün görüşlerine de yer verildi. Sözcü, İngiliz hükümetinin Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiği bir noktada yapılanın kamu çıkarına olduğunu savunurken, Türkiye'nin üyeliğine verilen desteğin de Türkiye'nin insan ve çocuk hakları karnesini düzeltmesi şartına bağlı bulunduğunu öne sürdü.Haberde Düşes Sarah Ferguson ve ITV ekibinin Romanya'daki benzeri kurumlara da gittikleri ve burada 3 yıl önce tespit edilen görüntülerden bu yana ilerleme sağlanıp sağlanmadığını anlamaya çalıştıkları bildirildi.