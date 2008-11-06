Düşes'in gizli çekimleri yayınlanıyor

York Düşesi Sarah Ferguson'un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı zihinsel engelliler merkezlerinde yaptığı gizli çekimlerle ilgili tartışmalara rağmen, İngiliz ITV kanalı yayın akışında değişiklik yapmadı.



Gazetelerin TV ekleri ve televizyon kanallarının yayın akışına ilişkin sayfaları, ITV'nin tartışmalı "Düşes ve Kızları: Onların Gizli Görevleri" adlı belgeseli bugün saat 21.00'de yayımlamaya hazırlandığını ortaya koyuyor.

Belgeselle ilgili kısa tanıtım yazılarında, programın York Düşesi'nin Romanya ve Türkiye'yi ziyaret ederek, bu iki ülkede devlete bağlı yetim ve engelli çocuklara ait yurtlardaki şartları ortaya çıkarmayı amaçladığı öne sürüldü.

Programın yayın süresinin bir saat olacağı da belirtildi.



Bu arada, Ferguson'un BBC'de yer alan açıklamasında, Türkiye'deki zihinsel engelliler merkezlerine yaptığı ziyaretlerin Kraliçe'yi küçük düşürdüğü ya da Kraliyet ailesini bir diplomatik krizin içine soktuğu iddialarını reddetti. Ferguson, "O yurtlara bir anne olarak gittim, çünkü o çocukların her biri sessiz birer fısıltıydı" dedi.

BBC'deki habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ferguson'un yaptığı ziyaretlerin "tümüyle özel bir tercih" olduğuna dikkat çekti ve İngiltere'nin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine desteğinin devam ettiğini vurguladı.

