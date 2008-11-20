Düşes'e suç duyurusu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye’deki iki rehabilitasyon merkezinde gizli çekim yapan York Düşesi Sarah Ferguson ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulundu.



York Düşesi Sarah Ferguson, Ankara ve İstanbul’da zihinsel engelli çocukların kaldığı rehabilitasyon merkezlerine girerek, gizli çekim yapmış görüntüler İngiliz Yayın Kuruluşu ITN’de yayınlanmıştı. Kurum Başkanı İsmail Barış, Ferguson ve beraberindeki iki kişi hakkındaki hazırladıkları dosyayı tamamlayarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



Yapılan çekimlerle ilgili tartışmaları yanıtlayan Sarah Ferguson kılık değiştirerek bu merkezlere girmenin kendisini de rahatsız ettiğini belirtmiş ve “Belki saçlarımı perukla gizlemem adil değildi ama kendi kimliğimle oraya gitseydim içeri girmeme izin vermeyeceklerini biliyordum” demişti.



