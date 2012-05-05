Düşes Sarah Ferguson arkadaşını suçladı uzlaşma istedi

Mahkeme, gizlice çektiği görüntüleri İngiltere’de bir televizyon kanalında yayınlanan eski York Düşesi Ferguson’un bir sonraki duruşmaya getirilmesini istedi. Ferguson ise arkadaşını suçlayarak uzlaşma talep etti

Milliyet'in haberine göre, Avukat Canan Yıldız da mağdurların bir kısmının zihinsel, bir kısmının ise bedensel engelli olması nedeniyle duruşmaya getirilmelerinin zor olacağını belirterek, sorgularının SHÇEK Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılmasını istedi. Mahkeme, sanığın İngiltere’deki açık adresinin mahkemeye bildirilmesi için sanık avukatına süre verdi.

Sanığın gelecek celse mahkemede hazır edilmesi için sanık vekilinin ihtar edilmesine karar veren mahkeme, sanığın açık adresinin mahkemeye bildirilmesinin ardından İngilizce olarak hazırlanan istinabe evrakının Adalet Bakanlığı aracılığıyla İngiltere’ye gönderilmesine karar verdi

22 yıl 6 aya kadar hapis

İddianamede Ferguson’un TCK’nın 134’üncü maddesindeki “özel hayatın gizliliğini basın ve yayın yoluyla ihlal” suçundan cezalandırılması talep edilmişti. Bu suçun, yurtta kalan 5 çocuğa yönelik olarak işlendiği gerekçesiyle, Ferguson’un 5 kez cezalandırılması ve 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar mahkûmiyeti istenmişti.