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Düşes Ferguson'a soruşturma

Ankara Başsavcılığı, SHÇEK'e bağlı Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntülerle ilgili Düşes Sarah Ferguson hakkında soruşturma başlatt

22 Kasım 2008 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SHÇEK'e bağlı Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği belirtilen ve İngiliz televizyonu ITV'de yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, eski York Düşesi Sarah Ferguson ile ekibinde yer alan Tom James ve Chris Rogers hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral tarafından yürütülecek soruşturma, TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında gerçekleştirilecek.
ITV televizyonunda yayınlanan şikayet konusu görüntülerin inceleneceği soruşturmada, suç unsurlarının oluşup oluşmadığı ve yargılama şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Şüpheliler Sarah Ferguson ile ekibinde yer alan Tom James ve Chris Rogers'ın ifadelerinin alınıp alınmayacağına ise soruşturmanın ileriki aşamalarında karar verilecek.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gizli kamerayla çektiği görüntüleri İngiliz televizyonu ITV'de yayımlatan Sarah Ferguson ile ekibinde yer alan Tom James ve Chris Rogers hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Ferguson ve ekibinin, Anayasa'nın 20. maddesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. maddesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesinin 16. maddesini ihlal ettiği belirtilmişti. Dilekçede, söz konusu kişilerin TCK'nın 134. maddesinde yer verilen
"özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

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