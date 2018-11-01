T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düşerek başını betona çarpan görme engelli, yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, simit satarak, geçimini sağlayan ve büyük oranda göremeyen Dursun Durmuş (47), dengesini kaybedip, düşmesi sonucu başını betona çarptı

01 Kasım 2018 15:41

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, simit satarak, geçimini sağlayan ve büyük oranda göremeyen Dursun Durmuş (47), dengesini kaybedip, düşmesi sonucu başını betona çarptı. Durmuş, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdi.
Olay, 25 Ekim Perşembe günü, Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Geçimini simit satarak, sağlayan ve büyük oranda göremeyen Dursun Durmuş, yakınını ziyaret etmek için Ferizli ilçesinden Karasu\'ya geçti. Yolda yürürken, dengesini kaybeden Durmuş, düşmesi sonucu başını betona çarptı. Simitçi, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durmuş, 1 haftadır tedavi gördüğü yoğun bakımda bu sabah yaşamını yitirdi. Dursun Durmuş\'un cenazesi, bugün Ferizli\'de toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaSakarya DHASAKARYADursun DurmuşDurmuş1OlayEkim PerşembeKarasuGeçiminiFerizliYoldaDurmuşSimitçiEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24