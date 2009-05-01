`Düşene vurmayın yerden kaldırın'

Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, 1 Mayıs etkinliklerinde görev alacak polis ekiplerine telsiz anonsuyla, ``Ola ki zor kullanıldığında düşene, kaçana vurulmayacak tam tersine polise yakışır şekilde düşenin elinden tutulup kaldırılacaktır'' talimatı verdi.



Polis telsizinden anons



Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Antalya'da gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs gösterilerinde meydana gelebilecek olaylara karşı görevli polis ekiplerini telsizinden yaptığı anonsla uyardı. Arslan, yaptığı telsiz anonsunun tüm birimlere iletilmesi talimatını vererek, ``Personelimiz görevli amirlerinden emir almadan müdahalede bulunmayacak, zor kullanmayacaktır. Zor kullanmak mecburiyetinde kalındığında zor kullanma amacının kanunsuz durumu bertaraf etmek olduğu unutulmayacaktır. Ola ki zor kullanıldığında düşene, kaçana vurulmayacak tam tersine polise yakışır şekilde düşenin elinden tutulup kaldırılacaktır. Bu düşünce ve duygularla herkesin emek ve dayanışma gününü kutluyorum'' dedi.



Emniyet Müdürü Arslan'ın bu anonsu tüm ekiplere merkez tarafından duyuruldu.



