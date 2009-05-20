Düşen uçaktaki ölü sayısı 78'e yükseldi

Endonezya hava kuvvetleri sözcüsü Bambang Soelistyo, Doğu Java'da meydana gelen askeri C-130 Herkül nakliye uçağının kazasında can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini açıkladı.



Sözcü Bambang Soelistyo, yerel Elshinta radyosuna yaptığı açıklamada, toplam 11 mürettebat ile 99 yolcu taşıyan uçağın kaza nedenini araştırmak üzere hava kuvvetlerinin bir ekip oluşturacağını söyledi.



Uçağın, yerel saatle 06.30 (TSİ 01.30) civarında rutin eğitim uçuşu sırasında Doğu Java eyaletindeki Iswahyudi hava kuvvetleri üssüne inmeye çalışırken 4 kilometre uzaklıktaki Geplak köyünde düştüğü ve evlere çarptığı belirtiliyor.

