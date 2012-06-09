Düşen uçakta kusur hostesle beraber olan pilottaymış!

Atlas Okyanusu'na düşen Air France uçağının soruşturmasında kaptan pilotun ihmali çıktı. Pilotun düşüş öncesi hostes sevgilisiyle beraber olduğu, ikinci pilotun kontrolü kaybettikten bir dakika sonra kokpite geldiği ortaya çıktı

2009 yılında Atlantik Okyanusu’na içinde Türk arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu’nun da bulunduğu 228 yolcusuyla düşen Air France’ın Airbus A330 tipi yolcu uçağının pilotunun uçakta seyahat eden bir hostesle birlikte pilot dinlenme kabininde olduğu ve görevini ihmal ettiği ortaya çıktı. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinden Fransa’nın başkenti Paris’e yolculuk yaparken kötü hava şartları nedeniyle savrulup okyanusa düşen uçağın kontrolünde ise yardımcı pilotlar David Robert ve Pierre-Cedric Bonin vardı. Kaptan pilot Marc Dubois, o uçuşta görevli olmayan hostes Veronique Gaignard’la ilgilenirken onları kokpitte yalnız bırakmıştı.



Kokpite girmesi uzun sürdü



Hazırlanan raporlarda hava koşulları sebebiyle Dubois’ın kokpiti terk etmemesi gerektiği belirtilirken, fırtına sırasında yardımcı pilotun kontrolü kaybetmesinin ardından pilot kabinine gitmesinin 1 dakikadan fazla sürdüğü uçağın kara kutusundan elde edilen ses kayıtlarında ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 58 yaşındaki emekli pilot Dubois’ın kadın arkadaşıyla olan birlikteliğiyle ilgili sorular üzerine konuşan, kazayla ilgili soruşturmayı yürüten JeanPaul Troadec, “Pilotun özel yaşantısı bizi ilgilendirmez. Kaza sırasında uçakta bulunan ve hayatını kaybeden hostes Veronique Gaignard, soruşturma kapsamımızda değil” diye konuştu. Troadec, “Biz kaptan pilot Marc Dubois’ın o sırada rutin molada olduğundan yola çıkıyoruz. Ancak kötü hava koşullarının hâkim olduğu biliniyor. Bunun dışında yardımcı pilotlar Robert ve Bonin soruşturmamızın odak noktasını oluşturuyor” dedi. Yardımcı pilotlardan David Robert’in 6 bin 500, Pierre-Cedric Bonin’in ise 2 bin 900 saatlik toplam uçuşunun olduğu belirtildi.