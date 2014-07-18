Düşen uçakta, dünyaca ünlü AIDS uzmanı da vardı

Hollanda basınına göre Profesör Joep Lange'nin yanı sıra uçakta çok sayıda AIDS araştırmacısı da bulunuyordu. Bilim insanlarının, Avustralya'da düzenlenen 20. Uluslararası AIDS Konferansı'na katılmak üzere Amsterdam'dan hareket ettikleri belirtti.

Yusuf Özkan’ın BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hollandalı eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emine Bozkurt, kazada yaşamını yitiren AIDS araştırmacılarından birinin de arkadaşı Pim de Kuijer olduğunu söyledi. Bozkurt Facebook hesabı üzerinden, 5 yıl önce Amsterdam'da Türk Hava Yolları (THY) uçağının düşmesi sonucu yaşanan kazanın ardından Pim de Kuijer'in kendisine yazdığı mesajı paylaştı. Mesajda Pim de Kuijer, kaza günü bir sonraki uçakla İstanbul'dan hareket eden Bozkurt'un düşen uçakta olmamasından duyduğu sevinci dile getirdi. Bozkurt, kaza haberini duyunca Kuijer'e masaj attığını belirterek, "Artık cevap alamayacağımı biliyorum. Onu çok özleyeceğiz. Huzur içinde uyusun" diye yazdı.

'173 Hollandalı öldü'

Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek için kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürüldüğü belirtilen Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı uçağında 173 Hollandalı'nın öldüğü açıklandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin talimatı üzerine Hollanda'daki resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi.

Şans eseri kurtuldular

Öte yandan, 'şans eseri kurtulanların' hikayeleri de basına yansıdı.

Hollanda basınına göre, Zeeland eyaletinde oturan bir ailenin 4 üyesi saat 12.14'te MH17 sefer sayılı uçak için biniş kartı almaya gitti, ancak Malezya Hava Yolları görevlisi, uçağın dolu olduğunu söyledi.

Hollandalı aileyi Dubai üzerinden Cakarta'ya giden uçağa yönlendirdi. Bu öneriye tepki gösteren Hollandalı aile, kısa bir tartışma sonunda başka seçenek olmadığından, öneriyi kabul etti.

Bu yolcuların Hollanda'da kalan kardeşi, "Şu an uçaktalar. Haberleri yok. Şans eseri ölümden kurtuldular, hâlâ inanamıyorum" dedi.