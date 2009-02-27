Düşen uçak daha önce iki kez arızalanmış!

‘THY felakete davet çıkarmakla suçlanıyor’

Önce flap arızası

İki gün önce pist başından dönmüş

THY: Bakım sorunu yok



Amsterdam’dan önce Şam’a gidip geldi

CNN: THY kazaya davetiye çıkardı



Kazadan kurtulanlar İstanbul’da

Ölen 6 kişinin kimliği tespit edilemedi

Kazadan iki gün önce uçağın pist başından döndüğü öğrenildi.Hürriyet gazetesinin haberine göre ilk arıza, 18 Şubat'ta meydana geldi. Pilotlar uçuş sonrasında hazırladıkları raporda uçağın kanatların yüzeyini artırarak havada düşük hızlarda tutunmalarını sağlayan "flap"larında arıza tespit edildi. Bunun üzerine Tekirdağ uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki THY Teknik hangarına alınarak sistemler kontrol edildi. Arızası giderildi.Bir hafta içindeki ikinci arıza ise kazadan tam iki gün önce meydana geldi. "Master Caution" olarak adlandırılan ve sistemleri kontrol eden ışık, Tekirdağ uçağı kalkış için pist başına geldiğinde yandı.Pilotlar seferi iptal ederek geri döndü. Bu arızanın da ilerleyen saatlerde giderildiği öğrenildi.Kaza sonrasında açıklama yapan THY yetkilileri, uçakta bakım sorunun olmadığını, en son periyodik bakımın ise 22 Aralık 2008'de yapıldığını açıklamıştı.Uçakların CFM56 tipi motorlarının büyük bakımları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildiği öğrenildi. Sol motor ağustos, sağ motorun da eylül ayı içinde "overhaul" olarak adlandırılan büyük geçirildi.TC-JGE tescil işaretli uçağın 07.55'te Amsterdam uçuşu öncesinde bir gün önce 23.25'te Şam'a gitmek üzere havalandığı ve tekrar İstanbul'a olay günü 05.57'de indiği ortaya çıktı.CNN International, "THY, Amsterdam yakınlarında yaşanan ölümcül kazadan bir hafta önce uçakların onarımını gözardı ederek 'felakete davet' çıkarmakla suçlandığı ortaya çıktı" dedi.CNN International, "Türk Havayolları, uçak onarım konusunda suçlanıyor" başlıklı haberinde Hava İş Sendikasının 18 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada THY'yi "Uçuş emniyetinden en temel fonksiyonu olan uçak bakım hizmetlerini yok saymakta" suçladığına dikkat çekti. CNN International, buna karşın THY yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin uçağın 22 Aralık'ta denetlendiğini söylediklerini kaydetti.Haberde uluslararası havacılık yetkililerinin THY'nin nispeten iyi bir güvenlik sicilinin olduğunu söyledikleri de yer alırken, 2003 yılındaki Diyarbakır kazasında 70 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldıktan sonra THY'nin son yıllarda filosunu çok büyüttüğüne de işaret edildi.CNN International haberinde ayrıca THY'nın kısa bir süre önce reklam kampanyası için ünlü Amerikan aktörü Kevin Costner'i kiraladığını, reklamın 70 ülkede gösterilmesinin öngörüldüğünü ancak kazadan sonra askıya alındığını da anlattı.Bu arada kazadan yaralı kurtulan yolcular Türkiye'ye ulaşmaya başladı. 7 yolcu, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirildi.Amsterdam'dan havalanan ve içinde kazada yaralanan 7 yolcunun da bulunduğu THY'nin "Kırşehir" adlı tarifeli uçağı, saat 16.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.Boeing 737-800 tipi uçak, 221 numaralı körüğe yanaştırıldı. Yolcular ve bazı hafif yaralılar körükten geçerek alanın içine alındı.Uçağa yanaştırılan bir asansör ambulans ise el ve kolları kırık olduğu belirtilen bir yaralıyı tekerlekli sandalyeyle alarak, hastaneye götürdü.Hollandalı yetkililer, bugün yaptıkları basın açıklamasında uçakta 134 kişinin olduğunu, 9 kişinin öldüğünü, 121 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6’sının durumunun kritik olduğunu söylediler.Yetkililer kazanın sebebiyle ilgili soruşturmanın hâlâ devam ettiğini, kimlik tespitinde oldukça zorlandıklarını ve kimlikler tespit edilmeden ölenlerin isimlerini açıklamayacaklarını belirttiler.Kimliklerin belirlenmesinde gecikildiği için, açıklamanın da geciktiğine dikkat çeken yetkililer, ölenlerden 6 kişinin kimliklerinin belirlenemediğini; ama uyruklarının belirlendiğini ifade ettiler.Yetkililer yaralıların 33 farklı hastanede tedavi gördüğünü de sözlerine eklediler.